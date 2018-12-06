Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:46

Cytb написав: Стадо ольгинських троляк пасеться Стадо ольгинських троляк пасеться

В свою очередь “Региональная газовая компания” (РГК) заявила, что сумма долга, указанная в платежках, приведена в счетах информативно и не подлежит уплате.



да это и свои могут быть - от регионалов или от бенина долг можно забитьНо что касается вынесенного на обсуждения проекта я не вижу логики.и обсуждать его вполне стоит уже сейчас, на ресурсе инициатора, пока это только проект....Их отсутствие и “необоснованный уровень норм” (установленных постановлением №203) потребления не является мотивирующим фактором для реальной экономии ресурсов, что в свою очередь приводит к убыткам всех субъектов хозяйствования, включая НАК “Нафтогаз Украины”, в размере 2,681 млрд грн в год (383 млн куб. м природного газа). Кроме того, отсутствие счетчиков не позволяет реализовать плана по 100% коммерческому учету природного газа, используемого в домохозяйствах....На уровне населения мотивирующим фактором экономии может быть только счетчик. От того, что тебе повысили норму, смысла экономить не добавляется, разве что только появляется мотивация более активно дрючить облгаз. Тем более средства на установку счетчиков изначально заложены при расчете тарифов.Но проблема в том, что повышение норм является демотивирующим фактором для облгазов. ибо они могут списывать по максимуму, толкая "лишний" газ промышленникам и продолжая свои привычные схемы по воровству миллиардов гривен. но теперь гораздо проще и эффективнее.На тему того, как НАБУ всячески пытается морозиться и саботировать дело о хищении средств облгазами, уже писалось. Их уже через суд таки заставили (ибо у них первая заява потерялась а вторую отказывались принимать). Но практика показывает что если "мажоры нижнего звена" типа Зайцевой, при желании могут затянуть процесс на годы, до возможности миллиардера Фирташа в данном случае безграничны.НКРЭКУ.... не будем о грустном. Там заменой одного руководителя не обойдется, даже если личным указом поставят нормального человека, остальные уже замазались достаточно чтобы выживать его с первого дня.