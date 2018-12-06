Згідно з пояснювальною запискою, наразі індивідуальними лічильниками споживання газу не оснащені 24,9% домогосподарств.
Дивися повний текст Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу для домогосподарств без лічильників.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:05
Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу для домогосподарств без лічильників.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:05
Слоновьи нормы плюс долг задним числом? Почему я должен платить за то, что кто-то его-то принял, еще и задним числом. Во-первых, закон обратной силы не имеет, во-вторых, пусть платит тот, кто принял ошибочное решение о нормах, а не народ. Это беспредел!
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:06
По 12 000 долга всем пришлют? Опять будем молчать? С пенсии в 1600 платить? Украина, вставай!
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:52
Цитата із рішення апеляційного суду: "Враховуючи зазначене та з метою забезпечення принципу соціальної справедливості, дотримання балансу приватних та публічних інтересів, а також керуючись частиною другою статті 265 КАС України, колегія суддів доходить до висновку, що Постанова № 203 та пункт 1 переліку, затвердженого Постановою № 204, втрачають чинність з моменту набрання законної сили рішенням суду у цій справі. Про які нарахування взагалі може ідти річ. Дайте правове посилання, що Газзбути можуть проводити такі нарахування, на підставі чого. Цеїх проблеми, що вони не оскаржили прийняття постанов вчасно.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:46
да это и свои могут быть - от регионалов или от бени
на долг можно забить
Но что касается вынесенного на обсуждения проекта я не вижу логики.
и обсуждать его вполне стоит уже сейчас, на ресурсе инициатора, пока это только проект.
...Их отсутствие и “необоснованный уровень норм” (установленных постановлением №203) потребления не является мотивирующим фактором для реальной экономии ресурсов, что в свою очередь приводит к убыткам всех субъектов хозяйствования, включая НАК “Нафтогаз Украины”, в размере 2,681 млрд грн в год (383 млн куб. м природного газа). Кроме того, отсутствие счетчиков не позволяет реализовать плана по 100% коммерческому учету природного газа, используемого в домохозяйствах....
На уровне населения мотивирующим фактором экономии может быть только счетчик. От того, что тебе повысили норму, смысла экономить не добавляется, разве что только появляется мотивация более активно дрючить облгаз. Тем более средства на установку счетчиков изначально заложены при расчете тарифов.
Но проблема в том, что повышение норм является демотивирующим фактором для облгазов. ибо они могут списывать по максимуму, толкая "лишний" газ промышленникам и продолжая свои привычные схемы по воровству миллиардов гривен. но теперь гораздо проще и эффективнее.
На тему того, как НАБУ всячески пытается морозиться и саботировать дело о хищении средств облгазами, уже писалось. Их уже через суд таки заставили (ибо у них первая заява потерялась а вторую отказывались принимать). Но практика показывает что если "мажоры нижнего звена" типа Зайцевой, при желании могут затянуть процесс на годы, до возможности миллиардера Фирташа в данном случае безграничны.
НКРЭКУ.... не будем о грустном. Там заменой одного руководителя не обойдется, даже если личным указом поставят нормального человека, остальные уже замазались достаточно чтобы выживать его с первого дня.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:55
Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
Хіба що загальнобудинковий. На одну газову плиту його ніхто безкоштовно ставити не буде, бо шкурка вичинки не варта.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:55
Норма вполне адекватная -я за эти условия (газ+ЦГВС)плачу за 11 м3/мес с человека круглый год. Правда по 6 руб. за м3.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:58
Ага, а когда к ним прилипли облэнерго практически бесплатно? А теперь им счетчики не выгодно устанавливать.
Пусть отдадут все облэнерго мне, я найду за что счетчики поставить.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:02
Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
Так самі встановіть, за свої гроші. Якщо це так вигідно. Чи хтось повинен бути дурнішим за Вас?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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