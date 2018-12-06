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Міненерговугілля розробило
нові норми споживання газу...

Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:05

Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з пояснювальною запискою, наразі індивідуальними лічильниками споживання газу не оснащені 24,9% домогосподарств.

Дивися повний текст Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу для домогосподарств без лічильників.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:05

Слоновьи нормы плюс долг задним числом? Почему я должен платить за то, что кто-то его-то принял, еще и задним числом. Во-первых, закон обратной силы не имеет, во-вторых, пусть платит тот, кто принял ошибочное решение о нормах, а не народ. Это беспредел!
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:06

По 12 000 долга всем пришлют? Опять будем молчать? С пенсии в 1600 платить? Украина, вставай!
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:50

Стадо ольгинських троляк пасеться
Cytb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:52

Цитата із рішення апеляційного суду: "Враховуючи зазначене та з метою забезпечення принципу соціальної справедливості, дотримання балансу приватних та публічних інтересів, а також керуючись частиною другою статті 265 КАС України, колегія суддів доходить до висновку, що Постанова № 203 та пункт 1 переліку, затвердженого Постановою № 204, втрачають чинність з моменту набрання законної сили рішенням суду у цій справі. Про які нарахування взагалі може ідти річ. Дайте правове посилання, що Газзбути можуть проводити такі нарахування, на підставі чого. Цеїх проблеми, що вони не оскаржили прийняття постанов вчасно.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:46

  Cytb написав:Стадо ольгинських троляк пасеться


да это и свои могут быть - от регионалов или от бени

на долг можно забить
В свою очередь “Региональная газовая компания” (РГК) заявила, что сумма долга, указанная в платежках, приведена в счетах информативно и не подлежит уплате.


Но что касается вынесенного на обсуждения проекта я не вижу логики.
и обсуждать его вполне стоит уже сейчас, на ресурсе инициатора, пока это только проект.

...Их отсутствие и “необоснованный уровень норм” (установленных постановлением №203) потребления не является мотивирующим фактором для реальной экономии ресурсов, что в свою очередь приводит к убыткам всех субъектов хозяйствования, включая НАК “Нафтогаз Украины”, в размере 2,681 млрд грн в год (383 млн куб. м природного газа). Кроме того, отсутствие счетчиков не позволяет реализовать плана по 100% коммерческому учету природного газа, используемого в домохозяйствах....

На уровне населения мотивирующим фактором экономии может быть только счетчик. От того, что тебе повысили норму, смысла экономить не добавляется, разве что только появляется мотивация более активно дрючить облгаз. Тем более средства на установку счетчиков изначально заложены при расчете тарифов.

Но проблема в том, что повышение норм является демотивирующим фактором для облгазов. ибо они могут списывать по максимуму, толкая "лишний" газ промышленникам и продолжая свои привычные схемы по воровству миллиардов гривен. но теперь гораздо проще и эффективнее.
На тему того, как НАБУ всячески пытается морозиться и саботировать дело о хищении средств облгазами, уже писалось. Их уже через суд таки заставили (ибо у них первая заява потерялась а вторую отказывались принимать). Но практика показывает что если "мажоры нижнего звена" типа Зайцевой, при желании могут затянуть процесс на годы, до возможности миллиардера Фирташа в данном случае безграничны.

НКРЭКУ.... не будем о грустном. Там заменой одного руководителя не обойдется, даже если личным указом поставят нормального человека, остальные уже замазались достаточно чтобы выживать его с первого дня.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:55

Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

  galex написав:Тем более средства на установку счетчиков изначально заложены при расчете тарифов.

Хіба що загальнобудинковий. На одну газову плиту його ніхто безкоштовно ставити не буде, бо шкурка вичинки не варта.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:55

Так, згідно з проектом постанови уряду, пропонується встановити норму споживання газу на одну особу для домогосподарств з газовою плитою і централізованим гарячим водопостачанням (ЦГВ) на рівні 5,8 куб. м на період з квітня по вересень, і на рівні 8,8 куб. м на період з жовтня по березень.

Норма вполне адекватная -я за эти условия (газ+ЦГВС)плачу за 11 м3/мес с человека круглый год. Правда по 6 руб. за м3.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:58

  lapay написав:
  galex написав:Тем более средства на установку счетчиков изначально заложены при расчете тарифов.

Хіба що загальнобудинковий. На одну газову плиту його ніхто безкоштовно ставити не буде, бо шкурка вичинки не варта.

Ага, а когда к ним прилипли облэнерго практически бесплатно? А теперь им счетчики не выгодно устанавливать.
Пусть отдадут все облэнерго мне, я найду за что счетчики поставить.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:02

Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

  nalim написав:А теперь им счетчики не выгодно устанавливать.

Так самі встановіть, за свої гроші. Якщо це так вигідно. Чи хтось повинен бути дурнішим за Вас? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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