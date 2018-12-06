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Міненерговугілля розробило
нові норми споживання газу...

Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:10

  lapay написав:
  nalim написав:А теперь им счетчики не выгодно устанавливать.

Так самі встановіть, за свої гроші. Якщо це так вигідно. Чи хтось повинен бути дурнішим за Вас? ;)

Где я написал, что это выгодно?
Я говорю: отдайте мне облэнерго и я найду деньги, раз их не нашли ахметовы, суркисы, григоришины и т.д.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:14

Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

  nalim написав:Я говорю: отдайте мне облэнерго и я найду деньги, раз их не нашли ахметовы, суркисы, григоришины и т.д.

Навіть при совку не ставили, бо не вигідно. Вгомоніться вже, революціонер-експроприатор.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:16

  lapay написав:
  nalim написав:Я говорю: отдайте мне облэнерго и я найду деньги, раз их не нашли ахметовы, суркисы, григоришины и т.д.

Навіть при совку не ставили, бо не вигідно. Вгомоніться вже, революціонер-експроприатор.

При совке тарифы были низкие и это не имело смысла. А вы чего власть и олигархов защищаете? Кому из них служите?
А угомониться мне или нет, слава богу, решать не таким, как вы.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:23

  lapay написав:Навіть при совку не ставили, бо не вигідно. Вгомоніться вже, революціонер-експроприатор.

Что это вы совок в пример приводите? Совсем берега потеряли? Вы еще БПП с КПСС сравните.
THB
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:24

Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

  THB написав:Что это вы совок в пример приводите?

Для особливо тупих - НЕВИГІДНО, тому і не ставлять безкоштовно, ні тоді, ні зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:34

  Grisha1 написав:По 12 000 долга всем пришлют? Опять будем молчать? С пенсии в 1600 платить? Украина, вставай!

Для подобного сейчас нет необходимого стимулирующего финансирования.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:55

  lapay написав:
  nalim написав:Я говорю: отдайте мне облэнерго и я найду деньги, раз их не нашли ахметовы, суркисы, григоришины и т.д.

Навіть при совку не ставили, бо не вигідно. Вгомоніться вже, революціонер-експроприатор.

Ставили. Первые хрущевки конца 50-х стандартно оснащались счетчиками газа.
А потом поняли, что их цена не совместима с тарифами на газ - никогда не окупятся. И отказались от этого
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  ruvex написав:
  Grisha1 написав:По 12 000 долга всем пришлют? Опять будем молчать? С пенсии в 1600 платить? Украина, вставай!

Для подобного сейчас нет необходимого стимулирующего финансирования.

Вовка бабки зажал... слава богу.
nalim
 
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