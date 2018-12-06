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Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:10
lapay написав: nalim написав:
А теперь им счетчики не выгодно устанавливать.
Так самі встановіть, за свої гроші. Якщо це так вигідно. Чи хтось повинен бути дурнішим за Вас?
Где я написал, что это выгодно?
Я говорю: отдайте мне облэнерго и я найду деньги, раз их не нашли ахметовы, суркисы, григоришины и т.д.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:14
nalim написав:
Я говорю: отдайте мне облэнерго и я найду деньги, раз их не нашли ахметовы, суркисы, григоришины и т.д.
Навіть при совку не ставили, бо не вигідно. Вгомоніться вже, революціонер-експроприатор.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:16
lapay написав: nalim написав:
Я говорю: отдайте мне облэнерго и я найду деньги, раз их не нашли ахметовы, суркисы, григоришины и т.д.
Навіть при совку не ставили, бо не вигідно. Вгомоніться вже, революціонер-експроприатор.
При совке тарифы были низкие и это не имело смысла. А вы чего власть и олигархов защищаете? Кому из них служите?
А угомониться мне или нет, слава богу, решать не таким, как вы.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:23
lapay написав:
Навіть при совку не ставили, бо не вигідно. Вгомоніться вже, революціонер-експроприатор.
Что это вы совок в пример приводите? Совсем берега потеряли? Вы еще БПП с КПСС сравните.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:24
THB написав:
Что это вы совок в пример приводите?
Для особливо тупих - НЕВИГІДНО, тому і не ставлять безкоштовно, ні тоді, ні зараз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:34
Grisha1 написав:
По 12 000 долга всем пришлют? Опять будем молчать? С пенсии в 1600 платить? Украина, вставай!
Для подобного сейчас нет необходимого стимулирующего финансирования.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:55
lapay написав: nalim написав:
Я говорю: отдайте мне облэнерго и я найду деньги, раз их не нашли ахметовы, суркисы, григоришины и т.д.
Навіть при совку не ставили, бо не вигідно. Вгомоніться вже, революціонер-експроприатор.
Ставили. Первые хрущевки конца 50-х стандартно оснащались счетчиками газа.
А потом поняли, что их цена не совместима с тарифами на газ - никогда не окупятся. И отказались от этого
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