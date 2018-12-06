Трачу по счетчику 20-22 куба, готовка вся домашняя. Но пересчитать все задним числом за три года - это перебор.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:08
Трачу по счетчику 20-22 куба, готовка вся домашняя. Но пересчитать все задним числом за три года - это перебор.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:18
Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
интересно, а что вы собираетесь считать в облэнерго газовым счетчиком?
а еще интересно к к кому вы обращаетесь насчет "отдать". владелец греет шконку в другой стране. отобрать твердой властной рукой ни у него ни у ахметова так просто не получится. порох же не случайно свое добро по многочисленным просьбам избирателей избавиться от Рошена перевел в офшор. это защита международной юрисдикции и теперь условная юля, в случае прихода на пост, не сможет царским указом сверху отобрать все фабрики и магазинчики во власнисть народа. И это хорошо ибо "народное управление" ухайдокает работающий бизнес за пару лет и лишится налоговых поступлений и рабочих мест. А потом кто-то снова за копейки заберет убыточный бизнес с долгами и будет в будущем выслушивать что он украл народное добро.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:31
Финансирование как раз есть выше крыши - Вовка хоть сейчас отвалит нужну сумму. Ну собственно он и сейчас отваливает разным гужвам, крюковым, мураевым, рабиновичам, вилкулам и новинским. Поддерживает определенный градус зрады, чтобы если наступит удобный случай для "Вставай", использовать его.
Колома и некоторые одиозные регионалы тоже готовы скинуться.
ну наша власть безусловно и рада рада периодически выдавать поводы. но если очередной министр где-то украл или облажался, то всегда нужна какая-то страна.юа или политека.нет, чтобы об этом рассказали или 1+1, ТСН, чтобы об этом показал.
проблема в том, что они перегнули палку. выдумывая зрады на ровном месте или пытаясь очередную перемогу подать как зраду (ну а 5й петяканал соответственно наоборот). чем окончательно задурили голову населению.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:32
galex я за установку счетчиков. поставил счетчик смотрю газа много идет все выключено а он в час накатал одну сотую куба. смотрю горелка только горит. в месяц больше семи кубов. выключил колонку включаю по мере надобности
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:47
при совке был копеечный газ. а сейчас потери государства только за год на схемах, использующих недостаточность учета, в разы превышает стоимость всех недостающих счетчиков.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:50
Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:02
Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
Якщо це хоч комусь вигідно - Обленерго, Нафтогазу, Державі, Споживачу - той його і встановить. Мені лічильники на воду вигідні - я їх давно поставив. Газовий на одну комбіновану плиту поки не вигідний. Ящо введуть нові тарифи - подумаю, якщо сукупна вартість встановлення буде пару тисяч - встановлю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:06
Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
Для особо одаренных: в законе прописано, в тарифе заложено (с 12 года, кстати). Установка счетчика для бытового потребителя ЗА СЧЕТ ПОСТАВЩИКА!!!
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:13
Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
Ви, на додачу, почитайте, що в Найголовнішому Законі (Конституції) повинно бути, і що з задекларованого є в реалі.
Коли тариф для населення стане в півтора-два рази більше, ніж для промисловості, як в сусідів - тоді так, буде бесплатно, бо стане вигідно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:16
Ну поймали, поймали... ошибся... имеются в виду облгазы.
А насчет забрать - было бы желание... Коломойский тоже Приват отдавать не хотел...
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