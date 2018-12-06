Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:18

nalim написав: Ага, а когда к ним прилипли облэнерго практически бесплатно? А теперь им счетчики не выгодно устанавливать.

Пусть отдадут все облэнерго мне, я найду за что счетчики поставить. Ага, а когда к ним прилипли облэнерго практически бесплатно? А теперь им счетчики не выгодно устанавливать.Пусть отдадут все облэнерго мне, я найду за что счетчики поставить.

интересно, а что вы собираетесь считать в облэнерго газовым счетчиком?а еще интересно к к кому вы обращаетесь насчет "отдать". владелец греет шконку в другой стране. отобрать твердой властной рукой ни у него ни у ахметова так просто не получится. порох же не случайно свое добро по многочисленным просьбам избирателей избавиться от Рошена перевел в офшор. это защита международной юрисдикции и теперь условная юля, в случае прихода на пост, не сможет царским указом сверху отобрать все фабрики и магазинчики во власнисть народа. И это хорошо ибо "народное управление" ухайдокает работающий бизнес за пару лет и лишится налоговых поступлений и рабочих мест. А потом кто-то снова за копейки заберет убыточный бизнес с долгами и будет в будущем выслушивать что он украл народное добро.