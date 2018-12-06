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Міненерговугілля розробило
нові норми споживання газу...

Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:52

  lapay написав:
  Radon написав:Для особо одаренных: в законе прописано, в тарифе заложено (с 12 года, кстати). Установка счетчика для бытового потребителя ЗА СЧЕТ ПОСТАВЩИКА!!!

Ви, на додачу, почитайте, що в Найголовнішому Законі (Конституції) повинно бути, і що з задекларованого є в реалі. :)
Коли тариф для населення стане в півтора-два рази більше, ніж для промисловості, як в сусідів - тоді так, буде бесплатно, бо стане вигідно.



То есть Вы, как чуть ли не официальный голос Банковой на этом форуме, прямо сейчас заявляете, что законы (как и Конституцию) исполнять не надо, если это Банковой не выгодно (Банковой, потому что владельцы всех этих облгазов и нафтогазов именно там и ошиваются)?
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:03

Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

  Imp написав:То есть Вы, как чуть ли не официальный голос Банковой на этом форуме,

Та ну,... я аж зашарівся. :)
Закони виконуються, тільки в рамках формули: "Дєнєг нєт, но ви дєржітєсь."
В Облагазах є безкоштовна установка лічильників - пишіть заяву, ставайте в чергу і ... дєржітєсь. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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