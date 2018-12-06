Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
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Radon написав:Для особо одаренных: в законе прописано, в тарифе заложено (с 12 года, кстати). Установка счетчика для бытового потребителя ЗА СЧЕТ ПОСТАВЩИКА!!!
Ви, на додачу, почитайте, що в Найголовнішому Законі (Конституції) повинно бути, і що з задекларованого є в реалі. Коли тариф для населення стане в півтора-два рази більше, ніж для промисловості, як в сусідів - тоді так, буде бесплатно, бо стане вигідно.
То есть Вы, как чуть ли не официальный голос Банковой на этом форуме, прямо сейчас заявляете, что законы (как и Конституцию) исполнять не надо, если это Банковой не выгодно (Банковой, потому что владельцы всех этих облгазов и нафтогазов именно там и ошиваются)?