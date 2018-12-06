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Міненерговугілля розробило
нові норми споживання газу...

Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:52

  lapay написав:
  Radon написав:Для особо одаренных: в законе прописано, в тарифе заложено (с 12 года, кстати). Установка счетчика для бытового потребителя ЗА СЧЕТ ПОСТАВЩИКА!!!

Ви, на додачу, почитайте, що в Найголовнішому Законі (Конституції) повинно бути, і що з задекларованого є в реалі. :)
Коли тариф для населення стане в півтора-два рази більше, ніж для промисловості, як в сусідів - тоді так, буде бесплатно, бо стане вигідно.



То есть Вы, как чуть ли не официальный голос Банковой на этом форуме, прямо сейчас заявляете, что законы (как и Конституцию) исполнять не надо, если это Банковой не выгодно (Банковой, потому что владельцы всех этих облгазов и нафтогазов именно там и ошиваются)?
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:03

Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

  Imp написав:То есть Вы, как чуть ли не официальный голос Банковой на этом форуме,

Та ну,... я аж зашарівся. :)
Закони виконуються, тільки в рамках формули: "Дєнєг нєт, но ви дєржітєсь."
В Облагазах є безкоштовна установка лічильників - пишіть заяву, ставайте в чергу і ... дєржітєсь. :)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:12

Минэнергоугля в этот раз посчитало верно, у меня по счётчику тоже средний расход 20м3 газа на человека (печь+колонка). Прежние 23,6м3 - это тоже было в пределах статистической погрешности, но социальная норма 10,5м3 для участников АТО - это уже злобный умысел на ущемление прав льготников.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:57

  lapay написав:
  galex написав:а сейчас потери государства только за год на схемах, использующих недостаточность учета, в разы превышает стоимость всех недостающих счетчиков.

Якщо це хоч комусь вигідно - Обленерго, Нафтогазу, Державі, Споживачу - той його і встановить. Мені лічильники на воду вигідні - я їх давно поставив. Газовий на одну комбіновану плиту поки не вигідний. Ящо введуть нові тарифи - подумаю, якщо сукупна вартість встановлення буде пару тисяч - встановлю.



Вы подходите к вопросу не с той стороны. Понятно что делать Потребителю, если он платит по нормам значительно выше, чем платил бы по счетчику, но не хочет ждать подхода очереди.

Проблема не в том, что Облгаз крысит деньги на установку счетчиков (а он таки крысит, а еще там была тема с установкой домовых счетчиков, которые в итоге оказались бесполезны и это все встало Державе, а значит и потребителю в копеечку размером миллиарда в два). Проблема в том, что Облгаз крайне заинтересован в саботаже данной процедуры установки индивидуальных счетчиков, потому что мутит на вот этих завышенных нормах и на разнице в цене газа для промышленности и населения.

А Нафтогаз в этой истории хорошие ребята, они заинтересованы в 100% учете, они бы и рады поставить счетчики и даже добиваются того, чтобы постепенно взять на себя распределительные функции облгазов. Не от доброты душевной, а потому что все то, на чем мутит Облгаз, они вынуждены ему продавать по заниженной цене. А от этого меньше прибыли и меньше премия Коболева.

Если оценочную цифру в 5 млрд грн убытков (это только то дело по одному облгазу, что передали в НАБУ с третьей попытки через суд) разделить условно на половину населения - налогоплательщиков, то из уплачиваемых вами налогов (и мною тоже) по 250 грн мы скинулись пану фирташу.
не знаю как вас, но меня такой расклад не вполне устраивает.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:59

это не нормы, а профанация... единственный способ заставить мощеннимош-газовщиков установить всем газовые счётчики - применить норму потребления без счётчиков в размере 0 м3, а счётчики между прочим должны были быть установлены ещё год назад...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:08

Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

  galex написав:Проблема в том, что Облгаз крайне заинтересован в саботаже данной процедуры установки индивидуальных счетчиков, потому что мутит на вот этих завышенных нормах и на разнице в цене газа для промышленности и населения.

Спробуйте знайти приватний будинок без лічильнка.:)
Є різниця, коли споживаються тисячі кубів в рік на опалення, і сотні на приготування їжі. Ця різниця і впливає на те, є лічильник чи немає.

  galex написав:А Нафтогаз в этой истории хорошие ребята, они заинтересованы в 100% учете, они бы и рады поставить счетчики и даже добиваются того, чтобы постепенно взять на себя распределительные функции облгазов. Не от доброты душевной, а потому что все то, на чем мутит Облгаз, они вынуждены ему продавать по заниженной цене. А от этого меньше прибыли и меньше премия Коболева.

Ну от нехай і заплатять мені, і мільонам таких як я, встановлення лічильників. І ціна встановлення тоді буде адекватна, бо в них є можливість закрутити я.. вентиль Облгазам. І грошей в них дофіга. В чому проблема?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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