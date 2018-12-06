Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:57

lapay написав: galex написав: а сейчас потери государства только за год на схемах, использующих недостаточность учета, в разы превышает стоимость всех недостающих счетчиков. а сейчас потери государства только за год на схемах, использующих недостаточность учета, в разы превышает стоимость всех недостающих счетчиков.

Якщо це хоч комусь вигідно - Обленерго, Нафтогазу, Державі, Споживачу - той його і встановить. Мені лічильники на воду вигідні - я їх давно поставив. Газовий на одну комбіновану плиту поки не вигідний. Ящо введуть нові тарифи - подумаю, якщо сукупна вартість встановлення буде пару тисяч - встановлю. Якщо це хоч комусь вигідно - Обленерго, Нафтогазу, Державі, Споживачу - той його і встановить. Мені лічильники на воду вигідні - я їх давно поставив. Газовий на одну комбіновану плиту поки не вигідний. Ящо введуть нові тарифи - подумаю, якщо сукупна вартість встановлення буде пару тисяч - встановлю.

Вы подходите к вопросу не с той стороны. Понятно что делать Потребителю, если он платит по нормам значительно выше, чем платил бы по счетчику, но не хочет ждать подхода очереди.Проблема не в том, что Облгаз крысит деньги на установку счетчиков (а он таки крысит, а еще там была тема с установкой домовых счетчиков, которые в итоге оказались бесполезны и это все встало Державе, а значит и потребителю в копеечку размером миллиарда в два). Проблема в том, что Облгаз крайне заинтересован в саботаже данной процедуры установки индивидуальных счетчиков, потому что мутит на вот этих завышенных нормах и на разнице в цене газа для промышленности и населения.А Нафтогаз в этой истории хорошие ребята, они заинтересованы в 100% учете, они бы и рады поставить счетчики и даже добиваются того, чтобы постепенно взять на себя распределительные функции облгазов. Не от доброты душевной, а потому что все то, на чем мутит Облгаз, они вынуждены ему продавать по заниженной цене. А от этого меньше прибыли и меньше премия Коболева.Если оценочную цифру в 5 млрд грн убытков (это только то дело по одному облгазу, что передали в НАБУ с третьей попытки через суд) разделить условно на половину населения - налогоплательщиков, то из уплачиваемых вами налогов (и мною тоже) по 250 грн мы скинулись пану фирташу.не знаю как вас, но меня такой расклад не вполне устраивает.