Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
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Radon написав:Для особо одаренных: в законе прописано, в тарифе заложено (с 12 года, кстати). Установка счетчика для бытового потребителя ЗА СЧЕТ ПОСТАВЩИКА!!!
Ви, на додачу, почитайте, що в Найголовнішому Законі (Конституції) повинно бути, і що з задекларованого є в реалі. Коли тариф для населення стане в півтора-два рази більше, ніж для промисловості, як в сусідів - тоді так, буде бесплатно, бо стане вигідно.
То есть Вы, как чуть ли не официальный голос Банковой на этом форуме, прямо сейчас заявляете, что законы (как и Конституцию) исполнять не надо, если это Банковой не выгодно (Банковой, потому что владельцы всех этих облгазов и нафтогазов именно там и ошиваются)?
Минэнергоугля в этот раз посчитало верно, у меня по счётчику тоже средний расход 20м3 газа на человека (печь+колонка). Прежние 23,6м3 - это тоже было в пределах статистической погрешности, но социальная норма 10,5м3 для участников АТО - это уже злобный умысел на ущемление прав льготников.
galex написав:а сейчас потери государства только за год на схемах, использующих недостаточность учета, в разы превышает стоимость всех недостающих счетчиков.
Якщо це хоч комусь вигідно - Обленерго, Нафтогазу, Державі, Споживачу - той його і встановить. Мені лічильники на воду вигідні - я їх давно поставив. Газовий на одну комбіновану плиту поки не вигідний. Ящо введуть нові тарифи - подумаю, якщо сукупна вартість встановлення буде пару тисяч - встановлю.
Вы подходите к вопросу не с той стороны. Понятно что делать Потребителю, если он платит по нормам значительно выше, чем платил бы по счетчику, но не хочет ждать подхода очереди.
Проблема не в том, что Облгаз крысит деньги на установку счетчиков (а он таки крысит, а еще там была тема с установкой домовых счетчиков, которые в итоге оказались бесполезны и это все встало Державе, а значит и потребителю в копеечку размером миллиарда в два). Проблема в том, что Облгаз крайне заинтересован в саботаже данной процедуры установки индивидуальных счетчиков, потому что мутит на вот этих завышенных нормах и на разнице в цене газа для промышленности и населения.
А Нафтогаз в этой истории хорошие ребята, они заинтересованы в 100% учете, они бы и рады поставить счетчики и даже добиваются того, чтобы постепенно взять на себя распределительные функции облгазов. Не от доброты душевной, а потому что все то, на чем мутит Облгаз, они вынуждены ему продавать по заниженной цене. А от этого меньше прибыли и меньше премия Коболева.
Если оценочную цифру в 5 млрд грн убытков (это только то дело по одному облгазу, что передали в НАБУ с третьей попытки через суд) разделить условно на половину населения - налогоплательщиков, то из уплачиваемых вами налогов (и мною тоже) по 250 грн мы скинулись пану фирташу. не знаю как вас, но меня такой расклад не вполне устраивает.
это не нормы, а профанация... единственный способ заставить мощеннимош-газовщиков установить всем газовые счётчики - применить норму потребления без счётчиков в размере 0 м3, а счётчики между прочим должны были быть установлены ещё год назад...
galex написав:Проблема в том, что Облгаз крайне заинтересован в саботаже данной процедуры установки индивидуальных счетчиков, потому что мутит на вот этих завышенных нормах и на разнице в цене газа для промышленности и населения.
Спробуйте знайти приватний будинок без лічильнка. Є різниця, коли споживаються тисячі кубів в рік на опалення, і сотні на приготування їжі. Ця різниця і впливає на те, є лічильник чи немає.
galex написав:А Нафтогаз в этой истории хорошие ребята, они заинтересованы в 100% учете, они бы и рады поставить счетчики и даже добиваются того, чтобы постепенно взять на себя распределительные функции облгазов. Не от доброты душевной, а потому что все то, на чем мутит Облгаз, они вынуждены ему продавать по заниженной цене. А от этого меньше прибыли и меньше премия Коболева.
Ну от нехай і заплатять мені, і мільонам таких як я, встановлення лічильників. І ціна встановлення тоді буде адекватна, бо в них є можливість закрутити я.. вентиль Облгазам. І грошей в них дофіга. В чому проблема?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Тракторист написав:это не нормы, а профанация... единственный способ заставить мощеннимош-газовщиков установить всем газовые счётчики - применить норму потребления без счётчиков в размере 0 м3, а счётчики между прочим должны были быть установлены ещё год назад...
Тракторист написав:это не нормы, а профанация... единственный способ заставить мощеннимош-газовщиков установить всем газовые счётчики - применить норму потребления без счётчиков в размере 0 м3, а счётчики между прочим должны были быть установлены ещё год назад...
Продлили до 2021.
продлевать не было никаких объективных причин...
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Тракторист написав:это не нормы, а профанация... единственный способ заставить мощеннимош-газовщиков установить всем газовые счётчики - применить норму потребления без счётчиков в размере 0 м3, а счётчики между прочим должны были быть установлены ещё год назад...