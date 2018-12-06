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Міненерговугілля розробило
нові норми споживання газу...

Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
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  #<12345>
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:52

  lapay написав:
  Radon написав:Для особо одаренных: в законе прописано, в тарифе заложено (с 12 года, кстати). Установка счетчика для бытового потребителя ЗА СЧЕТ ПОСТАВЩИКА!!!

Ви, на додачу, почитайте, що в Найголовнішому Законі (Конституції) повинно бути, і що з задекларованого є в реалі. :)
Коли тариф для населення стане в півтора-два рази більше, ніж для промисловості, як в сусідів - тоді так, буде бесплатно, бо стане вигідно.



То есть Вы, как чуть ли не официальный голос Банковой на этом форуме, прямо сейчас заявляете, что законы (как и Конституцию) исполнять не надо, если это Банковой не выгодно (Банковой, потому что владельцы всех этих облгазов и нафтогазов именно там и ошиваются)?
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:03

Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

  Imp написав:То есть Вы, как чуть ли не официальный голос Банковой на этом форуме,

Та ну,... я аж зашарівся. :)
Закони виконуються, тільки в рамках формули: "Дєнєг нєт, но ви дєржітєсь."
В Облагазах є безкоштовна установка лічильників - пишіть заяву, ставайте в чергу і ... дєржітєсь. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:12

Минэнергоугля в этот раз посчитало верно, у меня по счётчику тоже средний расход 20м3 газа на человека (печь+колонка). Прежние 23,6м3 - это тоже было в пределах статистической погрешности, но социальная норма 10,5м3 для участников АТО - это уже злобный умысел на ущемление прав льготников.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:57

  lapay написав:
  galex написав:а сейчас потери государства только за год на схемах, использующих недостаточность учета, в разы превышает стоимость всех недостающих счетчиков.

Якщо це хоч комусь вигідно - Обленерго, Нафтогазу, Державі, Споживачу - той його і встановить. Мені лічильники на воду вигідні - я їх давно поставив. Газовий на одну комбіновану плиту поки не вигідний. Ящо введуть нові тарифи - подумаю, якщо сукупна вартість встановлення буде пару тисяч - встановлю.



Вы подходите к вопросу не с той стороны. Понятно что делать Потребителю, если он платит по нормам значительно выше, чем платил бы по счетчику, но не хочет ждать подхода очереди.

Проблема не в том, что Облгаз крысит деньги на установку счетчиков (а он таки крысит, а еще там была тема с установкой домовых счетчиков, которые в итоге оказались бесполезны и это все встало Державе, а значит и потребителю в копеечку размером миллиарда в два). Проблема в том, что Облгаз крайне заинтересован в саботаже данной процедуры установки индивидуальных счетчиков, потому что мутит на вот этих завышенных нормах и на разнице в цене газа для промышленности и населения.

А Нафтогаз в этой истории хорошие ребята, они заинтересованы в 100% учете, они бы и рады поставить счетчики и даже добиваются того, чтобы постепенно взять на себя распределительные функции облгазов. Не от доброты душевной, а потому что все то, на чем мутит Облгаз, они вынуждены ему продавать по заниженной цене. А от этого меньше прибыли и меньше премия Коболева.

Если оценочную цифру в 5 млрд грн убытков (это только то дело по одному облгазу, что передали в НАБУ с третьей попытки через суд) разделить условно на половину населения - налогоплательщиков, то из уплачиваемых вами налогов (и мною тоже) по 250 грн мы скинулись пану фирташу.
не знаю как вас, но меня такой расклад не вполне устраивает.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:59

это не нормы, а профанация... единственный способ заставить мощеннимош-газовщиков установить всем газовые счётчики - применить норму потребления без счётчиков в размере 0 м3, а счётчики между прочим должны были быть установлены ещё год назад...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:08

Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

  galex написав:Проблема в том, что Облгаз крайне заинтересован в саботаже данной процедуры установки индивидуальных счетчиков, потому что мутит на вот этих завышенных нормах и на разнице в цене газа для промышленности и населения.

Спробуйте знайти приватний будинок без лічильнка.:)
Є різниця, коли споживаються тисячі кубів в рік на опалення, і сотні на приготування їжі. Ця різниця і впливає на те, є лічильник чи немає.

  galex написав:А Нафтогаз в этой истории хорошие ребята, они заинтересованы в 100% учете, они бы и рады поставить счетчики и даже добиваются того, чтобы постепенно взять на себя распределительные функции облгазов. Не от доброты душевной, а потому что все то, на чем мутит Облгаз, они вынуждены ему продавать по заниженной цене. А от этого меньше прибыли и меньше премия Коболева.

Ну от нехай і заплатять мені, і мільонам таких як я, встановлення лічильників. І ціна встановлення тоді буде адекватна, бо в них є можливість закрутити я.. вентиль Облгазам. І грошей в них дофіга. В чому проблема?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:05

Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

  nalim написав:Ну поймали, поймали... ошибся... имеются в виду облгазы.
А насчет забрать - было бы желание... Коломойский тоже Приват отдавать не хотел...


он продал а не отдал. причем достаточно выгодно для себя, учитывая безнадежность в плане закрытия всех минусов.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:18

  Тракторист написав:это не нормы, а профанация... единственный способ заставить мощеннимош-газовщиков установить всем газовые счётчики - применить норму потребления без счётчиков в размере 0 м3, а счётчики между прочим должны были быть установлены ещё год назад...

Продлили до 2021.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:04

  Пенс написав:
  Тракторист написав:это не нормы, а профанация... единственный способ заставить мощеннимош-газовщиков установить всем газовые счётчики - применить норму потребления без счётчиков в размере 0 м3, а счётчики между прочим должны были быть установлены ещё год назад...

Продлили до 2021.

продлевать не было никаких объективных причин...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:08

  Тракторист написав:
  Пенс написав:
  Тракторист написав:это не нормы, а профанация... единственный способ заставить мощеннимош-газовщиков установить всем газовые счётчики - применить норму потребления без счётчиков в размере 0 м3, а счётчики между прочим должны были быть установлены ещё год назад...

Продлили до 2021.

продлевать не было никаких объективных причин...

В связи с жалобами на установку домовых счетчиков приняли:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172260.html
Black Jack - White Business
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