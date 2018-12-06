RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міненерговугілля розробило
нові норми споживання газу...

Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:10

  lapay написав:
  Imp написав:То есть Вы, как чуть ли не официальный голос Банковой на этом форуме,

Та ну,... я аж зашарівся. :)
Закони виконуються, тільки в рамках формули: "Дєнєг нєт, но ви дєржітєсь."
В Облагазах є безкоштовна установка лічильників - пишіть заяву, ставайте в чергу і ... дєржітєсь. :)

С момента обьявления и до бесплатной установки счетчика (в прошлом году) прошло менше месяца. Так что прошу закрыться, если не владеете информацией.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1270
З нами з: 22.10.11
Подякував: 160 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:34

Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

  lapay написав:тоді так, буде бесплатно, бо стане вигідно
Вы мою ссылку открывали? Даже если "ДА", то все-таки - откройте еще раз, и вчитайтесь в ст. 3 п. 2. Только внимательно, пожалуйста.
Radon
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 30.07.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:43

Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

  rotator написав:С момента обьявления и до бесплатной установки счетчика (в прошлом году) прошло менше месяца. Так что прошу закрыться, если не владеете информацией.

Вам просто пощастило.
Отримати безкоштовно

На сайті кожної з газопостачальних компаній є інвестиційна програма, затверджена регулятором, де вказані конкретні адреси будинків, куди планується ставити лічильники. Окремо публікується список для квартирних приладів обліку і окремо - загальнобудинкових, так званих вузлів обліку природного газу. Тому перш за все треба зателефонувати в облгаз і дізнатися, до якої категорії відноситься ваш будинок. Є інвестпрограма. І дозволу мешканців на її виконання не потрібно. Мешканці вважають, що їм зобов'язані встановити особистий квартирний лічильник, а не домовик. Але закон вимагає встановлення приладу обліку, а яким він буде - загальнобудинкових або квартирним, неважливо, головне, щоб це було погоджено з регулятором. За даними компанії «Київгаз», квартирні прилади обліку за рахунок постачальника газу ставляться там, де ними вже забезпечено 70% квартир. Якщо ж кількість квартирних приладів обліку не перевищує 20%, то там ставлять загальнобудинкові вузли обліку.

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/ua/publication/news-14 ... -v-ukraine
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6075
З нами з: 01.08.15
Подякував: 786 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:44

  Radon написав:
  lapay написав:Для особливо тупих
Для особо одаренных: в законе прописано, в тарифе заложено (с 12 года, кстати). Установка счетчика для бытового потребителя ЗА СЧЕТ ПОСТАВЩИКА!!!
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3533-17

После 2017 года уже новая редакция (по вашей ссылке ниже по тексту http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2260-19#n2), в ней установка за счет потребителя с нереализованной до сих пор кабмином компенсацией.
Или же здесь http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 72260.html .
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6925
З нами з: 03.11.08
Подякував: 378 раз.
Подякували: 987 раз.
 
Профіль
1
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Споживачі газу без лічильників почали отримувати... 1, 2, 3
R2 » Чет 13 гру, 2018 13:30
24 1412
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 21:26
Пенс
«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу 1 ... 9, 10, 11
R2 » Чет 06 гру, 2018 13:21
104 8650
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 гру, 2018 23:50
yama
"Київгаз" опублікував нові тарифи на газ для населення
R2 » П'ят 07 гру, 2018 09:18
9 734
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 гру, 2018 23:51
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11131)
14.12.2018 23:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.