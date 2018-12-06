Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
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На сайті кожної з газопостачальних компаній є інвестиційна програма, затверджена регулятором, де вказані конкретні адреси будинків, куди планується ставити лічильники. Окремо публікується список для квартирних приладів обліку і окремо - загальнобудинкових, так званих вузлів обліку природного газу. Тому перш за все треба зателефонувати в облгаз і дізнатися, до якої категорії відноситься ваш будинок. Є інвестпрограма. І дозволу мешканців на її виконання не потрібно. Мешканці вважають, що їм зобов'язані встановити особистий квартирний лічильник, а не домовик. Але закон вимагає встановлення приладу обліку, а яким він буде - загальнобудинкових або квартирним, неважливо, головне, щоб це було погоджено з регулятором. За даними компанії «Київгаз», квартирні прилади обліку за рахунок постачальника газу ставляться там, де ними вже забезпечено 70% квартир. Якщо ж кількість квартирних приладів обліку не перевищує 20%, то там ставлять загальнобудинкові вузли обліку.