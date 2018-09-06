С момента обьявления и до бесплатной установки счетчика (в прошлом году) прошло менше месяца. Так что прошу закрыться, если не владеете информацией.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:10
С момента обьявления и до бесплатной установки счетчика (в прошлом году) прошло менше месяца. Так что прошу закрыться, если не владеете информацией.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:34
Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:43
Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
Вам просто пощастило.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:44
После 2017 года уже новая редакция (по вашей ссылке ниже по тексту
Или же здесь
Black Jack - White Business
Додано: Суб 15 гру, 2018 12:04
Газовики на своем сайте пишут: "Змінено норми споживання природного газу
Постановою КМУ від 08.06.1996р. № 619 (у редакції чинній на 01.12.2018 р.) встановлені такі норми споживання газу на місяць:
Вид споживання Норма, куб.м
Плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача 18,3 м3 на 1 ос.
Норми споживання газу, що діяли у період 2014-2018 рр. скасовані Постановою КМУ від 28.03.2016 р. № 204 та рішенням Верховного суду від 27.11.2018 р. у справі № 826/2507/18.
1)А почему тогда за весь ноябрь насчитали по норме 18,3? Ведь решение суда об отмене норм было с 27 ноября?
2)И еще, по ссылке
Додано: Суб 15 гру, 2018 12:12
Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
Вы внимательно читали? Это оттуда:
"2. Побутові споживачі природного газу - фізичні особи (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу."
Что неясно? Идете с свой "****газ" и пишете заяву, а они вам пусть письменно отвечают (обязаны: согласно ст. 20 Закона Украины «Про звернення громадян»
"Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.)
Дальше действуете по обстоятельствам, в зависимости от ответа.
Додано: Суб 15 гру, 2018 22:45
Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
Нормы за 2014 год это 6/9/18, кому интересно тут
Но газовики начисляют тотально нормы 9,8/18,3/23,6 которые являются как "граничними обсягом споживання". Т.е для людей это реально было 3,3/5,4/10,5 а стало 9,8/18,3/23,6. Начисление по граничными норма из кодекса газоросподильчих систем это перечень определенных условий типа
-порча счетчика,
-несанкционированное подключение,
-неучтенные приборы
-не доступа или отказ от установки бесплатного счетчика газовиком.
Последние видимо и есть причина этих граничных норм. Большинство домов до которых еще не дошла очередь по программе установки бесплатных индив. счетчиков тупо записали в "отказники" и стали начислять максимальные нормы.
Из кодекса газоросподильчих систем "Якщо побутовий споживач, який не забезпечений лічильником газу (індивідуальним або загальнобудинковим), відмовляється від його встановлення за рахунок Оператора ГРМ (що підтверджується актом про порушення, складеним відповідно до вимог глави 5 розділу ХІ цього Кодексу), фактичний об’єм спожитого (розподіленого/поставленого) природного газу (алокація) по побутовому споживачу за відповідний календарний місяць визначається за граничними об’ємами споживання природного газу населенням, визначеними у до датку 15 до цього Кодексу" Додаток 15 кодекса нам и дает эти громадные 9,8/18,3/23,6.
Люди, если ваши дома еще не в программе по установке счетчиков и вы ни от чего не отказывались а вам начисляют эти гигансткие кубы надо подавать коллективные заявы а далее иски. Пусть делают перерасчет хотя бы согласно нормам 2014 года.
Додано: Пон 17 гру, 2018 10:37
Да нет. Можно было и дальше еще большие минуса делать... в свою пользу.
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