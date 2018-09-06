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Міненерговугілля розробило
нові норми споживання газу...

Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...
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  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:10

  lapay написав:
  Imp написав:То есть Вы, как чуть ли не официальный голос Банковой на этом форуме,

Та ну,... я аж зашарівся. :)
Закони виконуються, тільки в рамках формули: "Дєнєг нєт, но ви дєржітєсь."
В Облагазах є безкоштовна установка лічильників - пишіть заяву, ставайте в чергу і ... дєржітєсь. :)

С момента обьявления и до бесплатной установки счетчика (в прошлом году) прошло менше месяца. Так что прошу закрыться, если не владеете информацией.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:34

Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

  lapay написав:тоді так, буде бесплатно, бо стане вигідно
Вы мою ссылку открывали? Даже если "ДА", то все-таки - откройте еще раз, и вчитайтесь в ст. 3 п. 2. Только внимательно, пожалуйста.
Radon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:43

Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

  rotator написав:С момента обьявления и до бесплатной установки счетчика (в прошлом году) прошло менше месяца. Так что прошу закрыться, если не владеете информацией.

Вам просто пощастило.
Отримати безкоштовно

На сайті кожної з газопостачальних компаній є інвестиційна програма, затверджена регулятором, де вказані конкретні адреси будинків, куди планується ставити лічильники. Окремо публікується список для квартирних приладів обліку і окремо - загальнобудинкових, так званих вузлів обліку природного газу. Тому перш за все треба зателефонувати в облгаз і дізнатися, до якої категорії відноситься ваш будинок. Є інвестпрограма. І дозволу мешканців на її виконання не потрібно. Мешканці вважають, що їм зобов'язані встановити особистий квартирний лічильник, а не домовик. Але закон вимагає встановлення приладу обліку, а яким він буде - загальнобудинкових або квартирним, неважливо, головне, щоб це було погоджено з регулятором. За даними компанії «Київгаз», квартирні прилади обліку за рахунок постачальника газу ставляться там, де ними вже забезпечено 70% квартир. Якщо ж кількість квартирних приладів обліку не перевищує 20%, то там ставлять загальнобудинкові вузли обліку.

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/ua/publication/news-14 ... -v-ukraine
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lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:44

  Radon написав:
  lapay написав:Для особливо тупих
Для особо одаренных: в законе прописано, в тарифе заложено (с 12 года, кстати). Установка счетчика для бытового потребителя ЗА СЧЕТ ПОСТАВЩИКА!!!
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3533-17

После 2017 года уже новая редакция (по вашей ссылке ниже по тексту http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2260-19#n2), в ней установка за счет потребителя с нереализованной до сих пор кабмином компенсацией.
Или же здесь http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 72260.html .
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 12:04

Газовики на своем сайте пишут: "Змінено норми споживання природного газу
Постановою КМУ від 08.06.1996р. № 619 (у редакції чинній на 01.12.2018 р.) встановлені такі норми споживання газу на місяць:
Вид споживання Норма, куб.м
Плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача 18,3 м3 на 1 ос.
Норми споживання газу, що діяли у період 2014-2018 рр. скасовані Постановою КМУ від 28.03.2016 р. № 204 та рішенням Верховного суду від 27.11.2018 р. у справі № 826/2507/18.

1)А почему тогда за весь ноябрь насчитали по норме 18,3? Ведь решение суда об отмене норм было с 27 ноября?
2)И еще, по ссылке http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/619-96-%D0%BF/ed20021029 есть Постанова КМУ від 08.06.1996р. № 619 с нормой 18,3куба, но эта редакция не действующая на сейчас. А где тогда актуальная постанова в нормативной базе? Или с законностью норм тоже намутили? Господа юристы,помогите разобраться :D
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 12:12

Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

  ruvex написав:в ней установка за счет потребителя с нереализованной до сих пор кабмином компенсацией
Вы внимательно читали? Это оттуда:
"2. Побутові споживачі природного газу - фізичні особи (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу."
Что неясно? Идете с свой "****газ" и пишете заяву, а они вам пусть письменно отвечают (обязаны: согласно ст. 20 Закона Украины «Про звернення громадян»
"Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.)

Дальше действуете по обстоятельствам, в зависимости от ответа.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:45

Re: Міненерговугілля розробило нові норми споживання газу...

Нормы за 2014 год это 6/9/18, кому интересно тут http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78159531
Но газовики начисляют тотально нормы 9,8/18,3/23,6 которые являются как "граничними обсягом споживання". Т.е для людей это реально было 3,3/5,4/10,5 а стало 9,8/18,3/23,6. Начисление по граничными норма из кодекса газоросподильчих систем это перечень определенных условий типа
-порча счетчика,
-несанкционированное подключение,
-неучтенные приборы
-не доступа или отказ от установки бесплатного счетчика газовиком.

Последние видимо и есть причина этих граничных норм. Большинство домов до которых еще не дошла очередь по программе установки бесплатных индив. счетчиков тупо записали в "отказники" и стали начислять максимальные нормы.

Из кодекса газоросподильчих систем "Якщо побутовий споживач, який не забезпечений лічильником газу (індивідуальним або загальнобудинковим), відмовляється від його встановлення за рахунок Оператора ГРМ (що підтверджується актом про порушення, складеним відповідно до вимог глави 5 розділу ХІ цього Кодексу), фактичний об’єм спожитого (розподіленого/поставленого) природного газу (алокація) по побутовому споживачу за відповідний календарний місяць визначається за граничними об’ємами споживання природного газу населенням, визначеними у до датку 15 до цього Кодексу" Додаток 15 кодекса нам и дает эти громадные 9,8/18,3/23,6.

Люди, если ваши дома еще не в программе по установке счетчиков и вы ни от чего не отказывались а вам начисляют эти гигансткие кубы надо подавать коллективные заявы а далее иски. Пусть делают перерасчет хотя бы согласно нормам 2014 года.﻿
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 10:37

  galex написав:
  nalim написав:Ну поймали, поймали... ошибся... имеются в виду облгазы.
А насчет забрать - было бы желание... Коломойский тоже Приват отдавать не хотел...


он продал а не отдал. причем достаточно выгодно для себя, учитывая безнадежность в плане закрытия всех минусов.

Да нет. Можно было и дальше еще большие минуса делать... в свою пользу.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:14

  Radon написав:
  ruvex написав:в ней установка за счет потребителя с нереализованной до сих пор кабмином компенсацией
Вы внимательно читали? Это оттуда:
"2. Побутові споживачі природного газу - фізичні особи (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за тарифом на розподіл природного газу."
Что неясно? Идете с свой "****газ" и пишете заяву, а они вам пусть письменно отвечают (обязаны: согласно ст. 20 Закона Украины «Про звернення громадян»
"Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.)

Дальше действуете по обстоятельствам, в зависимости от ответа.

Исходя из ответа, знаете Вы только теорию. Этих "звернень" написано и в газы и НКРЕКП не один десяток.
А дальше, следует ответ, что согласно внесенным изменениям в закон, программа по установке бесплатных счетчиков завершена в 2017 году.
Может где-то по областям сейчас есть план установки бесплатных счетчиков на сайтах облгазов, который публиковали ранее?
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 13:04

И справедливости ради продолжу. Из последнего.
Установка условно за счет облгазов (хотя все это уже заложено в тарифах) возможна у подрядной организации, но там выплывают свои нюанс, в данное время она не устанавливает по внутреннему распоряжению облгаза, с одним условием. Если установлен домовой счетчик, то установка квартирного счетчика только за счет потребителя.
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