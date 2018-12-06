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Київстар розповів, що необхідно для перенесення номера...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:41
Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор "Київстар" повідомив, що готовий до запровадження послуги з перенесення номера між операторами мобільного зв'язку. Але попередив, що ця послуга буде доступна для абонентів лише після належної реєстрації.
Дивися повний текст Київстар розповів, що необхідно для перенесення номера між операторами
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:42
и как мы все будем знать, на какой оператор звоним?
Если я буду набирать 050*****, а это Киевстара абонент...
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