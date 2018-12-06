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Київстар розповів, що необхідно для перенесення номера...
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:41
Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор "Київстар" повідомив, що готовий до запровадження послуги з перенесення номера між операторами мобільного зв'язку. Але попередив, що ця послуга буде доступна для абонентів лише після належної реєстрації.
Дивися повний текст Київстар розповів, що необхідно для перенесення номера між операторами
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R2
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:42
и как мы все будем знать, на какой оператор звоним?
Если я буду набирать 050*****, а это Киевстара абонент...
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gooooglleee
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:21
gooooglleee написав:
и как мы все будем знать, на какой оператор звоним?
Если я буду набирать 050*****, а это Киевстара абонент...
может будет голосовое предупреждение. или просто втихую будут списывать деньги там, где абонент думал что делает внутрисетевой звонок.
собственно, мне кажется неудобство этой возможности для всех значительно превышает плюсы от внедрения этого новшества. а еще мне кажется что это солидный гемор для операторов.
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galex
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