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Київстар розповів, що необхідно
для перенесення номера...

Київстар розповів, що необхідно для перенесення номера...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:41

Київстар розповів, що необхідно для перенесення номера...

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор "Київстар" повідомив, що готовий до запровадження послуги з перенесення номера між операторами мобільного зв'язку. Але попередив, що ця послуга буде доступна для абонентів лише після належної реєстрації.

Дивися повний текст Київстар розповів, що необхідно для перенесення номера між операторами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:42

и как мы все будем знать, на какой оператор звоним?
Если я буду набирать 050*****, а это Киевстара абонент...
gooooglleee
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:21

  gooooglleee написав:и как мы все будем знать, на какой оператор звоним?
Если я буду набирать 050*****, а это Киевстара абонент...


может будет голосовое предупреждение. или просто втихую будут списывать деньги там, где абонент думал что делает внутрисетевой звонок.

собственно, мне кажется неудобство этой возможности для всех значительно превышает плюсы от внедрения этого новшества. а еще мне кажется что это солидный гемор для операторов.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:06

  gooooglleee написав:и как мы все будем знать, на какой оператор звоним?
Если я буду набирать 050*****, а это Киевстара абонент...


Будете платить по полной программе,для этого и вводится эта ерундистика,чтоб с вас деньги скачать.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:26

  galex написав: может будет голосовое предупреждение. или просто втихую будут списывать деньги там, где абонент думал что делает внутрисетевой звонок.

собственно, мне кажется неудобство этой возможности для всех значительно превышает плюсы от внедрения этого новшества. а еще мне кажется что это солидный гемор для операторов.


Голосовое предупреждение будет только первые пол года, после чего считается, что всех позвонивших ваших знакомых уже предупредили. По факту, когда схлынет ажиотаж, народ периодически будет попадать на деньги, т.к. определить по номеру оператора станет невозможно, а на ходу переспрашивать какой это оператор будут единицы, да и не удобно даже. Т.е. бесплатные минуты по Украине будут сьедаться ну очень быстро.
Единственное, что успокаивает, то что по статистике этой услугой пользуются за границей считанные проценты. :-)

А в реальности штука дико неудобная для простого обывателя кому надо звонить по куче номеров регулярно, например по работе, и у кого книга абонентов насчитывает сотни номеров, а то и тысячи...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:52

Re: Київстар розповів, що необхідно для перенесення номера..

Не послуга, а троянський слон... Добре що вже норот на інет- месенжери переходить, а отже голосові дзвінки вимруть як мамантиська ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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