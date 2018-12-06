|
|
|
Київстар розповів, що необхідно для перенесення номера...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:41
Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор "Київстар" повідомив, що готовий до запровадження послуги з перенесення номера між операторами мобільного зв'язку. Але попередив, що ця послуга буде доступна для абонентів лише після належної реєстрації.
Дивися повний текст Київстар розповів, що необхідно для перенесення номера між операторами
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86180
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 13:42
и как мы все будем знать, на какой оператор звоним?
Если я буду набирать 050*****, а это Киевстара абонент...
-
gooooglleee
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 17.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:21
gooooglleee написав:
и как мы все будем знать, на какой оператор звоним?
Если я буду набирать 050*****, а это Киевстара абонент...
может будет голосовое предупреждение. или просто втихую будут списывать деньги там, где абонент думал что делает внутрисетевой звонок.
собственно, мне кажется неудобство этой возможности для всех значительно превышает плюсы от внедрения этого новшества. а еще мне кажется что это солидный гемор для операторов.
-
galex
-
-
- Повідомлень: 2575
- З нами з: 20.04.16
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 457 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:06
gooooglleee написав:
и как мы все будем знать, на какой оператор звоним?
Если я буду набирать 050*****, а это Киевстара абонент...
Будете платить по полной программе,для этого и вводится эта ерундистика,чтоб с вас деньги скачать.
-
Bayern
-
-
- Повідомлень: 358
- З нами з: 03.06.17
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:26
galex написав:
может будет голосовое предупреждение. или просто втихую будут списывать деньги там, где абонент думал что делает внутрисетевой звонок.
собственно, мне кажется неудобство этой возможности для всех значительно превышает плюсы от внедрения этого новшества. а еще мне кажется что это солидный гемор для операторов.
Голосовое предупреждение будет только первые пол года, после чего считается, что всех позвонивших ваших знакомых уже предупредили. По факту, когда схлынет ажиотаж, народ периодически будет попадать на деньги, т.к. определить по номеру оператора станет невозможно, а на ходу переспрашивать какой это оператор будут единицы, да и не удобно даже. Т.е. бесплатные минуты по Украине будут сьедаться ну очень быстро.
Единственное, что успокаивает, то что по статистике этой услугой пользуются за границей считанные проценты.
А в реальности штука дико неудобная для простого обывателя кому надо звонить по куче номеров регулярно, например по работе, и у кого книга абонентов насчитывает сотни номеров, а то и тысячи...
-
Watcher
-
-
- Повідомлень: 1996
- З нами з: 31.05.09
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 444 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:52
Не послуга, а троянський слон... Добре що вже норот на інет- месенжери переходить, а отже голосові дзвінки вимруть як мамантиська
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8042
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 481 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|