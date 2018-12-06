Київстар розповів, що необхідно для перенесення номера...
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Мобільний оператор "Київстар" повідомив, що готовий до запровадження послуги з перенесення номера між операторами мобільного зв'язку. Але попередив, що ця послуга буде доступна для абонентів лише після належної реєстрації.
galex написав: может будет голосовое предупреждение. или просто втихую будут списывать деньги там, где абонент думал что делает внутрисетевой звонок.
собственно, мне кажется неудобство этой возможности для всех значительно превышает плюсы от внедрения этого новшества. а еще мне кажется что это солидный гемор для операторов.
Голосовое предупреждение будет только первые пол года, после чего считается, что всех позвонивших ваших знакомых уже предупредили. По факту, когда схлынет ажиотаж, народ периодически будет попадать на деньги, т.к. определить по номеру оператора станет невозможно, а на ходу переспрашивать какой это оператор будут единицы, да и не удобно даже. Т.е. бесплатные минуты по Украине будут сьедаться ну очень быстро. Единственное, что успокаивает, то что по статистике этой услугой пользуются за границей считанные проценты.
А в реальности штука дико неудобная для простого обывателя кому надо звонить по куче номеров регулярно, например по работе, и у кого книга абонентов насчитывает сотни номеров, а то и тысячи...
У "миролюбивых" соседей существует база абонентов, сменивших оператора. Ну и соответственно появились программы, которые проверяют список абонентов, журнал вызовов на предмет тарифных сюрпризов. Поэтому проблема так остро не стоит.