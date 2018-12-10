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Порошенко: Раніше судді роками
чекали виклику на "кавьор"

Порошенко: Раніше судді роками чекали виклику на "кавьор"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:44

Порошенко: Раніше судді роками чекали виклику на "кавьор"

Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд повинен стати прикладом змін роботи судової влади для інших новостворених судів — апеляційних, окружних, Вищого антикорупційного суду та Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Дивися повний текст Порошенко: Раніше судді роками чекали виклику на \"кавьор\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 14:44

Порошенко: Раньше судьи годами ждали вызова на "ковер".
А теперь их чаще на ковер вызывают. Все довольны.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:16

Можно сколько угодно говорить халва, слаще не станет. К чему это я, получил "ухвалу" суда вчера ..... :( Гражданин президент, я вам скажу у вас и у нас разные суды как бы по факту, те что у вас они может и ничего, но те что достались нам, там писец ;)
Igorten
 
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