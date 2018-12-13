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У Криму запланували "мегабудівництво":
озвучено вартість...

У Криму запланували "мегабудівництво": озвучено вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:41

У Криму запланували "мегабудівництво": озвучено вартість...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише УНІАН з посиланням на журнал "Діловий Крим" та інтерв'ю "губернатора" окупованого Севастополя Дмитра Овсянникова.

Дивися повний текст У Криму запланували \"мегабудівництво\": озвучено вартість нового мосту окупантів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:41

..хм..и они его таки построят... очем за все 27 лет даже и близко не подошли ни "бело-голубые", ни "сердечные", ни оранжевые..никто другой..о каком тогда "возвращении" может идти речь??.. что крымчане видели до этого?? - одну разруху??...П.С. пусть строят - может и обломится потом Украине, в счет контрибуции за содеянное в 2014-2018гг
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:49

Чи багато мостів вони побудували останнім часом на далекому сході та у сибіру? А там вони сильніше потрібні. Навіть скасували що планувалось. Показуха, вбахкувати гроші типу ми вас цінимо. Ну і вкрадуть половину - як вартість кримського мосту зростала :)
iserp2014
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:53

  iserp2014 написав:Чи багато мостів вони побудували останнім часом на далекому сході та у сибіру? А там вони сильніше потрібні. Навіть скасували що планувалось. Показуха, вбахкувати гроші типу ми вас цінимо. Ну і вкрадуть половину - як вартість кримського мосту зростала :)

В Запорожье 10 лет не могут мост построить :lol:
Даже то, что построено ранее (пилоны) и то уже пришло в негодность.
Где деньги, Зин(с)
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:40

Кто бы в Киеве мост на Троещину достроил?
cisukr
 
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