Про це пише УНІАН з посиланням на журнал "Діловий Крим" та інтерв'ю "губернатора" окупованого Севастополя Дмитра Овсянникова.
Дивися повний текст У Криму запланували \"мегабудівництво\": озвучено вартість нового мосту окупантів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:41
У Криму запланували "мегабудівництво": озвучено вартість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Криму запланували \"мегабудівництво\": озвучено вартість нового мосту окупантів.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:41
..хм..и они его таки построят... очем за все 27 лет даже и близко не подошли ни "бело-голубые", ни "сердечные", ни оранжевые..никто другой..о каком тогда "возвращении" может идти речь??.. что крымчане видели до этого?? - одну разруху??...П.С. пусть строят - может и обломится потом Украине, в счет контрибуции за содеянное в 2014-2018гг
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:49
Чи багато мостів вони побудували останнім часом на далекому сході та у сибіру? А там вони сильніше потрібні. Навіть скасували що планувалось. Показуха, вбахкувати гроші типу ми вас цінимо. Ну і вкрадуть половину - як вартість кримського мосту зростала
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:53
В Запорожье 10 лет не могут мост построить
Даже то, что построено ранее (пилоны) и то уже пришло в негодность.
Где деньги, Зин(с)
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
Додано: Суб 15 гру, 2018 13:08
И что плохого в показухе когда мосты реальные. Вы бы свои бабки считали и сколько их украдено даже на недостроях.
Додано: Суб 15 гру, 2018 13:20
Вову можно справедливо обвинять от педофилии до шизофрении, но мостов он настроил немало.
Додано: Суб 15 гру, 2018 13:27
Re: У Криму запланували "мегабудівництво": озвучено вартість
|