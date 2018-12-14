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У Криму запланували "мегабудівництво": озвучено вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 гру, 2018 19:05
warlamp проекты мостов через Севастопольскую и Южную бухты муссировался еще в советские времена и как видим воз, и ныне там. Трафик через бухту небольшой, а само мероприятие строительства слишком дорого. Конечно, с мостом удобней особенно в непогоду и наверное он будет построен в будущем если Северная сторона будет активно застраиваться.
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ceba
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Суб 15 гру, 2018 01:05
Джон
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