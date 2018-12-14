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У Криму запланували "мегабудівництво":
озвучено вартість...

У Криму запланували "мегабудівництво": озвучено вартість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:44

  ceba написав:
  summacut написав:За время строительства развязки на пересечении М22 и Р52 Крымский мост уже успели построить. Интересно, успеют ли Севастопольский.
Думаю,что мост через Севастопольскую бухту строить не будут в ближайшие 10 лет, так как он не нужен городу в настоящее и ближайшее время.

Ага, лучше трястись 30 км по городу и посёлкам вокруг бухты, чем две минуты по мосту! :D
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:05

warlamp проекты мостов через Севастопольскую и Южную бухты муссировался еще в советские времена и как видим воз, и ныне там. Трафик через бухту небольшой, а само мероприятие строительства слишком дорого. Конечно, с мостом удобней особенно в непогоду и наверное он будет построен в будущем если Северная сторона будет активно застраиваться.
ceba
 
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