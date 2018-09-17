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СБУ викрила комерсантів, які
незаконно заволоділи базами...

СБУ викрила комерсантів, які незаконно заволоділи базами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:57

СБУ викрила комерсантів, які незаконно заволоділи базами...

Пропонуємо до обговорення:
СБУ викрила комерсантів, які незаконно заволоділи базами даних понад 100 держустанов і військових підрозділів

Дивися повний текст СБУ викрила комерсантів, які незаконно заволоділи базами даних понад 100 держустанов і військових підрозділів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:57

.кароч, "доблестные" контРРазведчики решили перед НГ отчитаться о гипер.активной борьбе с контрой..типа взяли за ж..пу контору, обновлявшее бух.ПО судя по всему, возведя свои "достижения" в ранг очередной "перемоХой"..?!.. клоуны... :)
maestro71
 
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