СБУ викрила комерсантів, які незаконно заволоділи базами даних понад 100 держустанов і військових підрозділів
Дивися повний текст СБУ викрила комерсантів, які незаконно заволоділи базами даних понад 100 держустанов і військових підрозділів.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:57
СБУ викрила комерсантів, які незаконно заволоділи базами...
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Дивися повний текст СБУ викрила комерсантів, які незаконно заволоділи базами даних понад 100 держустанов і військових підрозділів.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 15:57
.кароч, "доблестные" контРРазведчики решили перед НГ отчитаться о гипер.активной борьбе с контрой..типа взяли за ж..пу контору, обновлявшее бух.ПО судя по всему, возведя свои "достижения" в ранг очередной "перемоХой"..?!.. клоуны... :)
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:49
Дело в том, что без этих программ не работают некоторые бухгалтерские программы, замены которым нет в Украине.
Сепаратюги, однако.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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