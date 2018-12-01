В залежності від виду пального і регіону, "повз касу" проходить до 30-50% всього ринку країни.
Дивися повний текст Україну \"заливає\" нелегальним пальним.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:23
Україну "заливає" нелегальним пальним
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україну \"заливає\" нелегальним пальним.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:24
Очередной бред.Бабок и торговцев на улицах без лицензий отлавливают легко,а 1500нелегальных заправок выявить не возможно.Для кого эта лапша???
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