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Україну "заливає"
нелегальним пальним

Україну "заливає" нелегальним пальним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:23

Україну "заливає" нелегальним пальним

Пропонуємо до обговорення:
В залежності від виду пального і регіону, "повз касу" проходить до 30-50% всього ринку країни.

Дивися повний текст Україну \"заливає\" нелегальним пальним.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:24

Очередной бред.Бабок и торговцев на улицах без лицензий отлавливают легко,а 1500нелегальных заправок выявить не возможно.Для кого эта лапша???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:37

sena_2008atp На легалных заправках еще больше левака, и хрен ты их выловишь. Хочешь на моих постоять помёрзнуть, половить меня?
romiks2009
 
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