В залежності від виду пального і регіону, "повз касу" проходить до 30-50% всього ринку країни.
Дивися повний текст Україну \"заливає\" нелегальним пальним.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:23
Україну "заливає" нелегальним пальним
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україну \"заливає\" нелегальним пальним.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:24
Очередной бред.Бабок и торговцев на улицах без лицензий отлавливают легко,а 1500нелегальных заправок выявить не возможно.Для кого эта лапша???
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:37
sena_2008atp На легалных заправках еще больше левака, и хрен ты их выловишь. Хочешь на моих постоять помёрзнуть, половить меня?
Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:30
А в Индии в бутылках у дороги сплошь бензин продают И че?
Тут все как и с евробляxами, главное чтоб на свое же начальство не вышли, пинкертоны
Додано: Суб 15 гру, 2018 17:15
Додано: Суб 15 гру, 2018 17:33
И откуда же это горючее берётся, и кто его завозит?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 15 гру, 2018 17:45
Выловить, конечно, могут, но никто этого делать не будет...я, например, знаю три таких заправки работающих 5-7 лет, качественный контрабандный бензин, постоянные клиенты, в том числе и на о-очень недешевых машинах и это только те что я знаю в одном небольшом районе города
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