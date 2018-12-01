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Україну "заливає"
нелегальним пальним

Україну "заливає" нелегальним пальним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:23

Україну "заливає" нелегальним пальним

Пропонуємо до обговорення:
В залежності від виду пального і регіону, "повз касу" проходить до 30-50% всього ринку країни.

Дивися повний текст Україну \"заливає\" нелегальним пальним.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 16:24

Очередной бред.Бабок и торговцев на улицах без лицензий отлавливают легко,а 1500нелегальных заправок выявить не возможно.Для кого эта лапша???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:37

sena_2008atp На легалных заправках еще больше левака, и хрен ты их выловишь. Хочешь на моих постоять помёрзнуть, половить меня?
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:30

А в Индии в бутылках у дороги сплошь бензин продают 8) И че?

Тут все как и с евробляxами, главное чтоб на свое же начальство не вышли, пинкертоны 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:15

  EKO написав:А в Индии в бутылках у дороги сплошь бензин продают 8) И че?

Тут все как и с евробляxами, главное чтоб на свое же начальство не вышли, пинкертоны 8)

В Индии? Догоним и перегоним!
Blokinrollow
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:33

И откуда же это горючее берётся, и кто его завозит? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:45

  sena_2008atp написав:Очередной бред.Бабок и торговцев на улицах без лицензий отлавливают легко,а 1500нелегальных заправок выявить не возможно.Для кого эта лапша???


Выловить, конечно, могут, но никто этого делать не будет...я, например, знаю три таких заправки работающих 5-7 лет, качественный контрабандный бензин, постоянные клиенты, в том числе и на о-очень недешевых машинах и это только те что я знаю в одном небольшом районе города :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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