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В Україні розмитнили
«єврономерів» на 187 мільйонів

В Україні розмитнили «єврономерів» на 187 мільйонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:21

В Україні розмитнили «єврономерів» на 187 мільйонів

Пропонуємо до обговорення:
Митниці ДФС оформили близько 2,8 тис. автотранспортних засобів з іноземною реєстрацією за новими пільговими умовами

Дивися повний текст В Україні розмитнили «єврономерів» на 187 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:21

Выглядит так: смотрите сколько лохов уже растаможили, пора и остальным.
nalim
 
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