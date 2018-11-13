Митниці ДФС оформили близько 2,8 тис. автотранспортних засобів з іноземною реєстрацією за новими пільговими умовами
Дивися повний текст В Україні розмитнили «єврономерів» на 187 мільйонів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:21
В Україні розмитнили «єврономерів» на 187 мільйонів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні розмитнили «єврономерів» на 187 мільйонів.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:21
Выглядит так: смотрите сколько лохов уже растаможили, пора и остальным.
|