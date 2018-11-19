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Фірми оточення Януковича за
місяць розморозили десятки...

Фірми оточення Януковича за місяць розморозили десятки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:26

Фірми оточення Януковича за місяць розморозили десятки...

Пропонуємо до обговорення:
Печерський суд Києва протягом місяця скасував арешти понад 25 рахунків, які правоохоронці пов'язували з оточенням екс-президента Віктора Януковича. Про це йдеться в рішеннях, оприлюднених в Єдиному реєстрі.

Дивися повний текст Фірми оточення Януковича за місяць розморозили десятки рахунків.
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