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Фірми оточення Януковича за місяць розморозили десятки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:26
Пропонуємо до обговорення:
Печерський суд Києва протягом місяця скасував арешти понад 25 рахунків, які правоохоронці пов'язували з оточенням екс-президента Віктора Януковича. Про це йдеться в рішеннях, оприлюднених в Єдиному реєстрі.
Дивися повний текст Фірми оточення Януковича за місяць розморозили десятки рахунків
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:26
Петя на выходе никакими деньгами не брезгует.
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nalim
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:26
Капительманша не лучше. Выбирать некого. Это тупик. Эволюционный путь себя исчерпал. Может, другой надо выбирать?
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Grisha1
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