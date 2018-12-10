Як зазначив експерт, принципи ходіння для е-гривні повинні бути безкоштовними.
Дивися повний текст У НБУ розповіли, що чекати від електронної гривні.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:44
У НБУ розповіли, що чекати від електронної гривні
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Дивися повний текст У НБУ розповіли, що чекати від електронної гривні.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:44
Еще непонятно, какое влияние окажет электронная гривна на поведение экономических субъектов, и вдруг произойдет что-то негативное”, – говорит Видякин.
И это говорит и.о. Департамента!
Лучше подходит с.и.о. - случайно и.о.
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