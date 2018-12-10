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У НБУ розповіли, що чекати
від електронної гривні

У НБУ розповіли, що чекати від електронної гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:44

У НБУ розповіли, що чекати від електронної гривні

Пропонуємо до обговорення:
Як зазначив експерт, принципи ходіння для е-гривні повинні бути безкоштовними.

Дивися повний текст У НБУ розповіли, що чекати від електронної гривні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 18:44

Еще непонятно, какое влияние окажет электронная гривна на поведение экономических субъектов, и вдруг произойдет что-то негативное”, – говорит Видякин.
И это говорит и.о. Департамента!
Лучше подходит с.и.о. - случайно и.о.
rotator
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