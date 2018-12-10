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Наглядова рада Украероруху отримає вісім мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:48
Пропонуємо до обговорення:
Річна винагорода членів наглядової ради держпідприємства Украерорух зросте на 35% - до 8,1 млн грн. Про це свідчать дані фінансового плану відомства на наступний рік.
Дивися повний текст Наглядова рада Украероруху отримає вісім мільйонів гривень премій
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:49
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