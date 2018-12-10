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29% населення інвестує в криптовалюту - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:29
Пропонуємо до обговорення:
Пік інвестування в криптовалюту припадає на січень 2018 року. Капіталізація на той момент становила $850 млрд.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:30
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