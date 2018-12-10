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29% населення інвестує в
криптовалюту - експерт

29% населення інвестує в криптовалюту - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:29

29% населення інвестує в криптовалюту - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Пік інвестування в криптовалюту припадає на січень 2018 року. Капіталізація на той момент становила $850 млрд.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:30

Ложь.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:42

Re: 29% населення інвестує в криптовалюту - експерт

  anton_gms написав:Ложь.

Конечно ложь.. спросите родню, соседей на работе из 10 как минимум 3 должны быть больными на голову и ее покупать.. но этого нет. Таких экспертов только слушать...
Джон
 
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