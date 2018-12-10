Пік інвестування в криптовалюту припадає на січень 2018 року. Капіталізація на той момент становила $850 млрд.
Дивися повний текст 29% населення інвестує в криптовалюту - експерт.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:29
29% населення інвестує в криптовалюту - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 29% населення інвестує в криптовалюту - експерт.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:42
Re: 29% населення інвестує в криптовалюту - експерт
Додано: Суб 15 гру, 2018 02:07
Имеется ввиду население Земли, скорее всего, а не только Украины. Про украинцев в статье ни слова. Вобщем размыто и ни о чём.
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