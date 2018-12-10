Пік інвестування в криптовалюту припадає на січень 2018 року. Капіталізація на той момент становила $850 млрд.
Дивися повний текст 29% населення інвестує в криптовалюту - експерт.
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Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:29
29% населення інвестує в криптовалюту - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 29% населення інвестує в криптовалюту - експерт.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:42
Re: 29% населення інвестує в криптовалюту - експерт
Додано: Суб 15 гру, 2018 02:07
Имеется ввиду население Земли, скорее всего, а не только Украины. Про украинцев в статье ни слова. Вобщем размыто и ни о чём.
Додано: Суб 15 гру, 2018 03:14
Re: 29% населення інвестує в криптовалюту - експерт
Скорее всего не правильно поняли. 29% слышали о криптовалютах.
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:33
Re: 29% населення інвестує в криптовалюту - експерт
для пересічного українця сложно даже самостоятельно оформить заказ в интернет магазине и оплатить его - это для него целое приключение ... На розетке даже вижу отзывы - "не могу дозвониться по этому не могу сделать заказ" , главное что отзыв написать интернет есть и зарегистрироваться косо криво ума хватило , а что бы заказ оформить НЕТ ... а вы говорите крипта ...
ЗЫ сам не лучше купил крипты для дела на $ 11 совершил транзакцию не вникая в подробности - комиссия $10 за транзакцию.
свинорыл
Додано: Суб 15 гру, 2018 12:26
Нюанс, он же написан в конце статьи: "HNWI (лица, чьи инвестиционные активы превышают определенную сумму – ред.) " Так что спросите у своих зажиточных родных, близких и знакомых, а не нищих.
Додано: Суб 15 гру, 2018 12:29
Расскажите историю про крипту со стоимостью транзакции 10 баксов из 11. Кул стори, вот только такого нет. Когда стоимость транзакции выше чем 6.5% от суммы транзакции- даже на пике в январе 2018 улетали такие без очереди. Так что вам бы рассказывать как пирожками в переходе торговать, а не лезть туда где не разбираетесь.
Додано: Суб 15 гру, 2018 13:52
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