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29% населення інвестує в
криптовалюту - експерт

29% населення інвестує в криптовалюту - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:29

29% населення інвестує в криптовалюту - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Пік інвестування в криптовалюту припадає на січень 2018 року. Капіталізація на той момент становила $850 млрд.

Дивися повний текст 29% населення інвестує в криптовалюту - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:30

Ложь.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:42

Re: 29% населення інвестує в криптовалюту - експерт

  anton_gms написав:Ложь.

Конечно ложь.. спросите родню, соседей на работе из 10 как минимум 3 должны быть больными на голову и ее покупать.. но этого нет. Таких экспертов только слушать...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 02:07

Имеется ввиду население Земли, скорее всего, а не только Украины. Про украинцев в статье ни слова. Вобщем размыто и ни о чём.
Omega
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 03:14

Re: 29% населення інвестує в криптовалюту - експерт

Скорее всего не правильно поняли. 29% слышали о криптовалютах.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:33

Re: 29% населення інвестує в криптовалюту - експерт

для пересічного українця сложно даже самостоятельно оформить заказ в интернет магазине и оплатить его - это для него целое приключение ... На розетке даже вижу отзывы - "не могу дозвониться по этому не могу сделать заказ" , главное что отзыв написать интернет есть и зарегистрироваться косо криво ума хватило , а что бы заказ оформить НЕТ ... :) а вы говорите крипта ...

ЗЫ сам не лучше купил крипты для дела на $ 11 совершил транзакцию не вникая в подробности - комиссия $10 за транзакцию.
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 12:26

  Джон написав:
  anton_gms написав:Ложь.

Конечно ложь.. спросите родню, соседей на работе из 10 как минимум 3 должны быть больными на голову и ее покупать.. но этого нет. Таких экспертов только слушать...

Нюанс, он же написан в конце статьи: "HNWI (лица, чьи инвестиционные активы превышают определенную сумму – ред.) " Так что спросите у своих зажиточных родных, близких и знакомых, а не нищих.
tyson20072007
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 12:29

  yama написав:для пересічного українця сложно даже самостоятельно оформить заказ в интернет магазине и оплатить его - это для него целое приключение ... На розетке даже вижу отзывы - "не могу дозвониться по этому не могу сделать заказ" , главное что отзыв написать интернет есть и зарегистрироваться косо криво ума хватило , а что бы заказ оформить НЕТ ... :) а вы говорите крипта ...

ЗЫ сам не лучше купил крипты для дела на $ 11 совершил транзакцию не вникая в подробности - комиссия $10 за транзакцию.

Расскажите историю про крипту со стоимостью транзакции 10 баксов из 11. Кул стори, вот только такого нет. Когда стоимость транзакции выше чем 6.5% от суммы транзакции- даже на пике в январе 2018 улетали такие без очереди. Так что вам бы рассказывать как пирожками в переходе торговать, а не лезть туда где не разбираетесь.
tyson20072007
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:52

  Джон написав:
  anton_gms написав:Ложь.

Конечно ложь.. спросите родню, соседей на работе из 10 как минимум 3 должны быть больными на голову и ее покупать.. но этого нет. Таких экспертов только слушать...

Это у него последняя отчаянная попытка избавиться от крипты, авось кто клюнет.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:54

И много они на этом заработали?:)))
rytton
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