Хтось заробив ,а 90% пробують в 0 стати.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 14:07
Додано: Суб 15 гру, 2018 14:43
Не думаю что Украинские результаты сильно отличаются от средних по миру.
Вообще важно то где проводили опрос .
Если на сайте посвященном криптовалютам и комп.технологиям (который читают люди интересующиеся темой либо (полу)случайные (полу)Алени, услышавшие что дорожает и залезли через Гугл и т.д.) - то возможно слова чела верны.
А если обычный соцопрос - то думаю если в Украине насобирается процентов 5-10 (максимум) юзающих крипту, то это будет норм. (и то, на падении вероятно кол-во юзеров уменьшилось)
Та о чем говорить если здоровые лбы терминалами привата не всегда умеют пользоваться.
UPD; И да, я вижу как 1.5 калеки (150 -250 онлайн) сидит и торгует на украинской бирже криптовалют - ага, да, да - 29% населення інвестує у криптовалюту
Выборы, выборы - кандидаты ...[молодцы]... /
Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:14
Re: 29% населення інвестує в криптовалюту - експерт
Ну тебя же я не спрашиваю)).
Скорее всего да.. ясно что это мыльный пузырь. Крипта как средство платежа хороша для определенных ситуаций, но вот как средство накопления капитала....
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