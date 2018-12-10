29% населення інвестує в криптовалюту - експерт

Додано: Суб 15 гру, 2018 18:44

Інвестують та інвестують, а біткоїн все падає і падає. Економічні закони на біток напевно не діють, бо зазвичай при інвестиціях в актив його вартість зростає, а не навпаки.

Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.