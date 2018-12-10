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29% населення інвестує в
криптовалюту - експерт

29% населення інвестує в криптовалюту - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 13:54

И много они на этом заработали?:)))
rytton
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:07

  rytton написав:И много они на этом заработали?:)))


Хтось заробив ,а 90% пробують в 0 стати.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:43

Не думаю что Украинские результаты сильно отличаются от средних по миру.

Вообще важно то где проводили опрос .
Если на сайте посвященном криптовалютам и комп.технологиям (который читают люди интересующиеся темой либо (полу)случайные (полу)Алени, услышавшие что дорожает и залезли через Гугл и т.д.) - то возможно слова чела верны.
А если обычный соцопрос - то думаю если в Украине насобирается процентов 5-10 (максимум) юзающих крипту, то это будет норм. (и то, на падении вероятно кол-во юзеров уменьшилось)

Та о чем говорить если здоровые лбы терминалами привата не всегда умеют пользоваться.

UPD; И да, я вижу как 1.5 калеки (150 -250 онлайн) сидит и торгует на украинской бирже криптовалют - ага, да, да - 29% населення інвестує у криптовалюту :lol:
Выборы, выборы - кандидаты ...[молодцы]... :D /
Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:14

Re: 29% населення інвестує в криптовалюту - експерт

  tyson20072007 написав:Так что спросите у своих зажиточных родных, близких и знакомых, а не нищих.
Ну тебя же я не спрашиваю)).
  warlamp написав:Это у него последняя отчаянная попытка избавиться от крипты, авось кто клюнет.
Скорее всего да.. ясно что это мыльный пузырь. Крипта как средство платежа хороша для определенных ситуаций, но вот как средство накопления капитала....
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:44

Інвестують та інвестують, а біткоїн все падає і падає. Економічні закони на біток напевно не діють, бо зазвичай при інвестиціях в актив його вартість зростає, а не навпаки.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:42

"42,2% бажають отримувати інформацію від приватних банкірів" - розсмішило. Типу приватні банкіри щось можуть пояснити за крипту.

Комісія 11 баксів? Не вдалий пропагандистський пост від банкіра ))
Комісії які підтверджуються протягом 30 хвилин в перерахунку на гривню 0,30-0,50 грн. на будь-яку суму в бітках. Але це комісії транзакцій старого формату. Комісії SegWit ще нижчі.

Буквально вчора відбулось оновлення найпоширинішого біткоїн гаманця Mycelium - впроваджено SegWit стандарт транзакцій.
BitZoneUa
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  #<12
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