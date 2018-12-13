RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експрес в "Бориспіль"
щорічно перевозитиме 2,5 мільйона...

Експрес в "Бориспіль" щорічно перевозитиме 2,5 мільйона...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:47

Експрес в "Бориспіль" щорічно перевозитиме 2,5 мільйона...

Пропонуємо до обговорення:
Державний бюджет буде отримувати щорічно майже 40 млн грн лише від ПДВ

Дивися повний текст Експрес в \"Бориспіль\" щорічно перевозитиме 2,5 мільйона пасажирів - УЗ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86183
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:56

Они считать вообще умеют или как?

Они при 30 рейсов в сутки в каждом направлении прогнозировали перевозить по маршруту Киев – Международный аэропорт “Борисполь” около 3,8 млн пассажиров
https://news.finance.ua/ru/news/-/43985 ... t-borispol

Теперь при 21 рейсе в сутки рассказывают про
2,5 млн пассажиров ежегодно.

Считаем.
Один рейс максимально вмещает 100 пассажиров. В сутки сейчас их 21х2, т.е. 42.
Даже если эти 42 рейса круглые сутки забиты под завязку - это 4200 пассажиров.
4200 х 365 = ?
Естественно, ни 3,8 млн, и даже 2,5 млн. пассажиров туда физически не впихнут, даже если часть на крышу посадят, как в Индии

1,5 миллиона пассажиров при 100% загрузке - вот его максимум сегодня.
Ну а какя реальная загрузка ночью и под утро - каждый может сам проверить 8)


"Дурень думкою багатіє" - хорошая пословица.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5721
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2790 раз.
Подякували: 1611 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Власник "112 Україна" продав канал і вийшов із... 1, 2, 3
R2 » П'ят 14 гру, 2018 12:57
23 852
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 22:05
ruvex
У Криму запланували "мегабудівництво": озвучено вартість...
R2 » П'ят 14 гру, 2018 15:41
4 184
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 21:40
cisukr
"Урядовий кур'єр" оперативно опублікував рішення про...
R2 » Чет 13 гру, 2018 23:19
2 152
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 00:30
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.