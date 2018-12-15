Державний бюджет буде отримувати щорічно майже 40 млн грн лише від ПДВ
Дивися повний текст Експрес в \"Бориспіль\" щорічно перевозитиме 2,5 мільйона пасажирів - УЗ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:47
Експрес в "Бориспіль" щорічно перевозитиме 2,5 мільйона...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експрес в \"Бориспіль\" щорічно перевозитиме 2,5 мільйона пасажирів - УЗ.
Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:56
Они считать вообще умеют или как?
Они при 30 рейсов в сутки в каждом направлении прогнозировали перевозить по маршруту Киев – Международный аэропорт “Борисполь” около 3,8 млн пассажиров
https://news.finance.ua/ru/news/-/43985 ... t-borispol
Теперь при 21 рейсе в сутки рассказывают про
2,5 млн пассажиров ежегодно.
Считаем.
Один рейс максимально вмещает 100 пассажиров. В сутки сейчас их 21х2, т.е. 42.
Даже если эти 42 рейса круглые сутки забиты под завязку - это 4200 пассажиров.
4200 х 365 = ?
Естественно, ни 3,8 млн, и даже 2,5 млн. пассажиров туда физически не впихнут, даже если часть на крышу посадят, как в Индии
1,5 миллиона пассажиров при 100% загрузке - вот его максимум сегодня.
Ну а какя реальная загрузка ночью и под утро - каждый может сам проверить 8)
"Дурень думкою багатіє" - хорошая пословица.
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:49
1. Это коммерческий инвест проект.
2. Для такого участка стоимость билета явно завышена.
3. Просматривается схема отката рассчитанная на получение прибыли с такого количества пассажиров 2,5 миллиона в год.
4. Внедрением "бизнес-проекта" занимались чисто "коммерсанты".
5. Значит открыта перспектива роста стоимости билетов. 2,5/1,5= 1,7раза. что сегодня приближено к 136грн - дороговато!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 15 гру, 2018 21:33
"Экспресс в "Борисполь" ежегодно будет перевозить 2,5 миллиона пассажиров".... если они рискнут в него сесть
|