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В Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 15 гру, 2018 00:05
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради.
Дивися повний текст В Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів, - голова Пенсійного фонду
.
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