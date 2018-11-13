Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради.
Дивися повний текст В Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів, - голова Пенсійного фонду.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 00:05
В Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів, -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів, - голова Пенсійного фонду.
Додано: Суб 15 гру, 2018 17:29
Re: В Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів, -..
...и несколько бюджетников: чиновники, силовики,врачи, учителя,студенты,активисты,ЛОМы,боты и т.д.
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