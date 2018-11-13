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В Україні на 10 працівників
припадає 11 пенсіонерів, -...

В Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 00:05

В Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів, -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє інформаційне управління апарату Верховної Ради.

Дивися повний текст В Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів, - голова Пенсійного фонду.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 17:29

Re: В Україні на 10 працівників припадає 11 пенсіонерів, -..

...и несколько бюджетников: чиновники, силовики,врачи, учителя,студенты,активисты,ЛОМы,боты и т.д.
warlamp
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