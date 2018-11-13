До кінця 2019 року в Україні буде повністю завершено монетизацію пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги.
Дивися повний текст До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку монетизують — Рева.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 01:22
До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку монетизують — Рева.
Додано: Суб 15 гру, 2018 01:24
Странная формулировка. Правильнее было бы сказать, что из-за выборов... Как-то при Януковиче без социальных программ жилось в несколько раз легче. Но теперь мы живем в успешной Украине, по мнению депутатов ЕС... У нас успешные реформы...
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