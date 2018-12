До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку...

Додано: Суб 15 гру, 2018 15:26

ygn написав: Но теперь мы живем в успешной Украине, по мнению депутатов ЕС... У нас успешные реформы... Но теперь мы живем в успешной Украине, по мнению депутатов ЕС... У нас успешные реформы...

кто вам такое сказал? Нас считают страной воров и коррупционеров. Вот цитата например Secretary of State Rex W. Tillerson -> “It serves no purpose for Ukraine to fight for its body in Donbas if it loses its soul to corruption” («Для Украины бесполезно бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет душу из-за коррупции»)Вот например газета Таймс пишет про воровство и коррупция керманычей -и таких материалов много, сначала да считали что реформы и т.д.. но теперь видят что один режим клептократов пришел на смену другому.Или вот что про нас думают поляки например Польский NewsWeek: - System partyjny to nadal układ partii oligarchów. Bez nich nie ma partii i nie ma polityki. W pewnych obszarach zmieniło się nawet na gorsze i oligarchowie uzyskali bezpośredni wpływ na struktury siłowe....(Партийная система по-прежнему является основой партии олигархов. Без них нет партии и нет политики. В некоторых областях даже изменилось в худшую сторону и олигархи имеют прямое влияние на силовые структуры ....)оригинал тут..Наши СМИ за небольшим исключение по сути стали таким же источником не новостей но пропаганды как и сМИ "мышебратьев".. и то что там говорят . 70% ложь или пропаганда.