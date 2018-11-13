До кінця 2019 року в Україні буде повністю завершено монетизацію пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги.
Дивися повний текст До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку монетизують — Рева.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 01:22
До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку монетизують — Рева.
Додано: Суб 15 гру, 2018 01:24
Странная формулировка. Правильнее было бы сказать, что из-за выборов... Как-то при Януковиче без социальных программ жилось в несколько раз легче. Но теперь мы живем в успешной Украине, по мнению депутатов ЕС... У нас успешные реформы...
Додано: Суб 15 гру, 2018 14:04
Эх жаль только , что задуманное не удастся претворить в жизнь - попрут его в следующем году, вместе со всем Кабмином. А наступники , как у нас водится, за ляпы попередников не отвечают.
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:26
Re: До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку...
кто вам такое сказал? Нас считают страной воров и коррупционеров. Вот цитата например Secretary of State Rex W. Tillerson -> “It serves no purpose for Ukraine to fight for its body in Donbas if it loses its soul to corruption” («Для Украины бесполезно бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет душу из-за коррупции»)
Вот например газета Таймс пишет про воровство и коррупция керманычей -
Или вот что про нас думают поляки например Польский NewsWeek: - System partyjny to nadal układ partii oligarchów. Bez nich nie ma partii i nie ma polityki. W pewnych obszarach zmieniło się nawet na gorsze i oligarchowie uzyskali bezpośredni wpływ na struktury siłowe....(Партийная система по-прежнему является основой партии олигархов. Без них нет партии и нет политики. В некоторых областях даже изменилось в худшую сторону и олигархи имеют прямое влияние на силовые структуры ....)оригинал тут
Наши СМИ за небольшим исключение по сути стали таким же источником не новостей но пропаганды как и сМИ "мышебратьев".. и то что там говорят . 70% ложь или пропаганда.
Додано: Суб 15 гру, 2018 16:22
Re: До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку...
А до кінця 2020 р. субсидіями буде покрито 100% населення.
Додано: Суб 15 гру, 2018 17:33
Re: До кінця 2019-го пільги і субсидії на комуналку...
Стовідсоткова монетизація буде, коли ці гроші будуть переводитись на банківську карту, а не на спецрахунок. Бояться керманичі, що з банківської карти гроші до комунальників не дійдуть.
Пох, що вони там кажуть. До речі, вже затихли, бо зрозуміли, що наступні не тільки не будуть робити реформи, але й відкатять назад, тому і МВФ дає гроші під вибори, всупереч традиціям, останній шанс, так би мовити. Ми остаточно закріпимось за Молдовою з її Додоном. На жаль, Мойша був правий про сорок років після рабства...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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